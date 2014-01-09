5 آلاف طلب نقل أرقام بين "اتصالات ودو" بـ6 أيام

ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أن 5 آلاف طلب جرى تقديمها خلال 6 أيام لنقل أرقام الهاتف المتحرك بين شركتي "اتصالات ودو"، وفقاً لصحيفة البيان.

وقال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن عملية تطبيق القرار تسير على النحو المخطط له من قبل الهيئة ولا توجد أية مشاكل سجلت حتى الآن في هذا الخصوص.

وكشف الغانم أن الهيئة بصدد الإعلان عن إطلاق خدمة ربط جميع الجهات الحكومية بشبكة إلكترونية موحدة، وذلك في إطار الدور المنوط بها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحكومة الذكية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي عملت على إعداده الهيئة خلال الفترة الماضية يستهدف توفير قناة واحدة تساهم في تسهيل عملية الاتصال بين جميع الجهات الحكومية.

وأكد أن الهيئة تعتزم مد خدمة عملية تبادل الأرقام إلى الهاتف الثابت بين المشغلين وسيكون من شأن فتح الشبكات بينهما عنصر مساعد في تقديم هذه الخدمة، الأمر الذي يساهم بدوره في زيادة المنافسة.

وأشار الغانم في تصريحات صحافية أمس إلى أن الإقبال كان جيدا على عملية تبادل الأرقام بين المشغلين (اتصالات ودو) منذ بدء السماح بتقديم الخدمة بتاريخ 30 ديسمبر، مؤكدا أن التفاصيل الكاملة عن سير العمل في هذه الخدمة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن أكثر من 15 مليون خط متاحة للنقل بين المشغلين شاملة المشتركين بنظام الفاتورة أو الدفع المسبق، علماً أن عملية النقل ستستغرق أقل من 24 ساعة.