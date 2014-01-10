"رولز رويس" تحقق مبيعات قياسية بفضل أثرياء الشرق

أعلنت شركة رولز رويس البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة عن مبيعات قياسية من السيارات للعام الرابع على التوالي.

وقالت الشركة -التي أنشئت قبل 110 أعوام واشترتها بي.إم.دبليو الألمانية في 1998- إنها باعت 3630 مركبة في 2013 ارتفاعا من 3575 مركبة في 2012 مدفوعة بشكل رئيسي بطلب على سيارات كبار الشخصيات من صفوة الأثرياء في آسيا والشرق الأوسط.

وقفزت المبيعات في الصين 11% العام الماضي لتجاري مبيعات رولز رويس في الولايات المتحدة للمرة الأولى.

وقالت الشركة إنها متهمة بفتح أسواق جديدة هذا العام بما في ذلك ميانمار. وأبلغ رئيسها التنفيذي رويترز أن رولز رويس تدرس أيضا دخول سوق السيارات الرياضية لكنها لم تتخذ قرارا حتى الآن.

وجاء تقرير المبيعات القوي لرولز رويس بعد يوم واحد من إعلان بنتلي موتورز -وهي شركة بريطانية أخرى شهيرة للسيارات الفاخرة مملوكة الآن لفولكسفاغن الألمانية- عن مبيعات قياسية في 2013 .

وقال تورستن مولر أويتفويس الرئيس التنفيذي لرولز رويس موتور كارز إن المبيعات العالمية للشركة في 2013 كانت قوية بما في ذلك ألمانيا واليابان وقطر وكندا وأنها كانت جيدا بشكل خاص في الشرق الأوسط حيث سجلت زيادة بلغت 17 %.

وتشكل كل من الصين والولايات المتحدة الآن 28% من مبيعات رولز رويس في حين تبلغ حصة الشرق الأوسط 20% وآسيا 10 %.

وقال مولر أويتفويس إن رولز رويس افتتحت العام الماضي 15 متجرا بالوكالة لبيع سياراتها في مدن مثل اسطنبول وبيروت ولاجوس وهانوي ومانيلا وتتوقع افتتاح 8 متاجر في 2014 وتعطي اهتماما لميانمار وأذربيجان.