الإمارات ضمن العشرة الكبار في تصنيع "اليخوت السوبر"

استطاعت الإمارات أن تضع لها مكانا بين العشرة الكبار في صناعة اليخوت "السوبر"، وفقا لما ذكره تصنيف "سجل الطلب العالمي" في العام الجاري.

وبحسب صحيفة البيان، فقد تبوأت الإمارات المركز التاسع، تقديراً لجهودها الحالية الرامية لتصنيع 18 يختاً تزيد أطوالها على 24 متراً.

ولعبت شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت"، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، دوراً محورياً في هذا الإنجاز، إذ أنها ساهمت بتصنيع 15 يختاً من إجمالي اليخوت السوبر المصنعة في الإمارات، وعددها 18 يختاً، ورد ذكرها على قائمة اليخوت الأفضل عالمياً.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: يأتي هذا الإنجاز، والدولة تحتفل بعيدها الثاني والأربعين، والفوز باستضافة إكسبو 2020. وهذا ما يؤكد سلامة البنية الاقتصادية الإماراتية والمكانة العالية التي تتمتع بها عالمياً في كافة الميادين. ونحن في شركة الخليج لصناعة القوارب جزء من هذه الإنجازات ونساهم في تبوء الإمارات هذا المركز العالمي المتقدم في صناعة اليخوت الفاخرة.

وأضاف: وضعت "جلف كرافت" نصب أعينها رؤية استراتيجية واضحة، تتمثل في احتلالها مكانة متقدمة في طليعة الشركات المصنعة لليخوت الفاخرة التي تتميز بالابتكار والجودة والقيمة العالية، وهذا ما تمكنا من تحقيقه على مدى السنوات الماضية ويؤكده التصنيف الجديد.

وتقوم جلف كرافت بإنتاج مجموعة واسعة من اليخوت السوبر وثمانية نماذج مختلفة من اليخوت المترفة التي تتراوح أطوالها بين 24 متراً إلى 50 متراً. وركزت الشركة جهودها في السنوات الأخيرة على الاستثمار بشكلٍ موسع في تطوير مرافقها وإمكانياتها وإثراء معرفتها.