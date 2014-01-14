ميرسك تستحوذ على حصة 40% بمنطقتي امتياز في كردستان

حصلت "ميرسك أويل" إحدى وحدات شركة النفط والشحن "مولر ميرسك" على موافقة حكومة إقليم كردستان في العراق على شراء حصة 40% في منطقتي تنقيب من ريبسول أورينت ميديو.

وستواصل "ريبسول" إدارة أنشطة التنقيب وتمتلك فيها حصة 40%. وأوضحت ميرسك في بيان أن حكومة إقليم كردستان ستحتفظ بنسبة 20% الباقية في كل امتياز. ولم يجر الكشف عن قيمة الحصتين. وتقع المنطقتان على بعد نحو 150 كيلومتراً شرقي أربيل عاصمة كردستان العراق. ويطلق وصف منطقة امتياز على المناطق التي قد تنتج غازاً أو نفطاً.

وأوضحت "ميرسك" أن "ريبسول" الإسبانية نفذت برنامج مسح ثنائي الأبعاد حدد عدة مناطق حفر مستهدفة. وقال الرئيس التنفيذي جاكوب توماسين في بيان: "المشاركة والعمل في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في العالم وأهمها جزء مهم من استراتيجية ميرسك اويل".

وأنتجت ميرسك أويل 229 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثالث من عام 2013، وتهدف للوصول إلى 400 ألف برميل يومياً في 2020. وصرح توماسين: "نتوقع أن يساهم وضعنا في كردستان في الحفاظ على مستوى الانتاج فيما بعد 2020." وقالت ميرسك إنها ستنفق بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار سنوياً على مشروعات تطوير.

وكان الخام يضخ من كردستان إلى تركيا من خلال خط أنابيب تسيطر عليه بغداد ولكن الصادرات توقفت العام الماضي بسبب خلاف على المدفوعات لشركات النفط العاملة في المنطقة. وقال متحدث أمس إن كردستان واثقة من التوصل لتسوية مع بغداد قريبا بشأن صادرات المنطقة شبه المستقلة عبر خط أنابيب جديد يمتد إلى تركيا.