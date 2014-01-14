"إينوك" تفوز بمناقصة توريد منتجات نفط لتنزانيا

قالت مصادر في الصناعة، الثلاثاء، إن شركة نفط الإمارات الوطنية "إينوك" فازت بمناقصة لتوريد منتجات نفط لتنزانيا لأول مرة في مؤشر على أن الشركة قد تتوسع في أنشطة التجارة.

وفازت الشركة المملوكة للحكومة بالعقد من مؤسسة تنسيق واردات النفط لتوريد نحو 170 ألف طن من المنتجات النفطية تسليم فبراير بعلاوة سعرية مرجحة تقدر في المتوسط عند 44 دولاراً للطن فوق أسعار خامات الشرق الأوسط.

وذكر أحد المصادر أنه سبق للشركة توريد وقود لدول إفريقية، ولكنها المرة الأولى التي تصدر فيها لتنزانيا.

وقال مصدر آخر: "تباطأ الطلب في آسيا كثيراً لذا من المحتمل أن تكون إينوك تبحث عن أسواق أخرى لتنويع محفظتها".

وتعمل "إينوك" بحسب الموقع الإلكتروني للشركة في مجالات الإمداد والتجارة والتكرير والمرافئ والتسويق والتجزئة والتنقيب والإنتاج.