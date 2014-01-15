إير برلين تطالب بتعويضها عن تأخر افتتاح مطار برلين

قال مسؤول في محكمة ألمانية إن شركة إير برلين للخطوط الجوية الألمانية تطالب بتعويضات لا تقل عن 48 مليون يورو (66 مليون دولار) متعلقة بتأخر افتتاح مطار برلين الجديد.

وقال متحدث باسم محكمة بوتسدام إن من المنتظر أن تنظر القضية اليوم وسيصدر قرار في موعد لاحق.

وبدأ إنشاء المطار في 2006 بعد 20 عاما من التخطيط، وكان من المقرر في الأصل افتتاحه في 2011.

وألغي موعد جديد للافتتاح قبل 3 أسابيع من حلوله في يونيو 2012 ومن غير المتوقع الآن افتتاح المطار قبل 2015 على أقرب تقدير، وهو ما يسبب حرجا لبلد يفتخر بكفاءته الصناعية.

وتأمل إير برلين وهي ثاني أكبر ناقلة ألمانية بعد لوفتهانزا وأكبر ناقلة عاملة في برلين في استغلال المطار الجديد لتعزيز مساراتها الطويلة بالتعاون مع المساهمة الجديدة بها الاتحاد للطيران الاماراتية سريعة النمو.

ورفضت اير برلين تحديد التعويضات التي تطالب بها وتقول إن المبلغ النهائي يتوقف على الموعد الفعلي لافتتاح المطار.