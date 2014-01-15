"سامسونغ" تضخ استثمارات بـ47 مليار دولار في 2014

قالت مجموعة سامسونغ، أكبر مجموعة اقتصادية في كوريا الجنوبية، إنها تعتزم استثمار نحو 50 تريليون وون (47.2 مليار دولار) خلال العام الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جاء ذلك على لسان لي سانغ هون، رئيس شركة سامسونغ إلكترونيكس، ردا على أسئلة صحافيين بعد لقاء إفطار استضافه وزير التجارة لمجموعات الشركات الـ30 الكبرى في البلاد.

وأضاف لي أنه بالنظر إلى وجود سامسونغ في السوق، فإن خطة التوظيف لعام 2014 يتوقع أيضا أن تكون مماثلة لخطة العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية. ويقدر بأن مجموعة سامسونغ وظفت 26 ألف موظف جديد العام الماضي.

وظلت المجموعة تشهد زيادة مطردة في الاستثمار السنوي في المرافق والبحث والتطوير، حيث خصصت 49 تريليون وون العام الماضي مقارنة مع 45 تريليون وون في عام 2012.

وقالت مصادر إن مجموعة سامسونغ تهدف إلى توسيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحيوية هذا العام، مع إنفاق كل من ذراعها الإلكترونية وشركة سامسونغ إيفرلاند، والشركة القابضة، 84.7 مليار وون لشراء أسهم جديدة تصدر من قبل شركة سامسونغ بايولوجيك الشهر المقبل.

وتأسست سامسونغ بايولوجيك في أبريل عام 2011 كجزء من خطة سامسونغ لإيجاد محرك نمو جديد من خلال تنويع أعمالها خارج مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة النقالة.