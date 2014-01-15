6.7 مليار ريال أرباح "موبايلي" السعودية في 2013

كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، مروان الأحمدي، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن سعي الشركة لضم خدمات الهاتف الثابت ضمن منظمومة أعمالها في السعودية.

وأعلنت الشركة عن نمو أرباحها في الربع الأخير من 2013 بنسبة 8.6% إلى ملياري ريال السعودية.

وارتفع سهم "موبايلي" مطلع تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم بنسبة 3.8%، مسجلاً سعر 89.50 ريال.

وقال الأحمدي: "نمو أرباح موبايلي جاء بدعم من ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال والبيانات". وحول المفاوضات بين شركة موبايلي واتحاد عذيب للاتصالات "جو" قال إنه لا جديد أكثر مما تم إعلانه حتى الآن.

وتوقع أن تتعدى إيرادات البيانات ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات في عام 2014.

وقال إن "الشركة أنهت ربط ما يزيد على 530 ألف وحدة سكنية بشبكة الألياف البصرية، وتهدف إلى ربط إجمالي 1.2 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2014".

وكشفت "موبايلي" عن ارتفاع صافي ربح الشركة في 2013 بنسبة 11%، ليصل إلى 6.677 مليار ريال عن عام 2013، مقابل 6.018 مليار ريال لعام 2012.

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، قد بلغ صافي الربح الربع الرابع من العام الماضي 2013 نحو 2.039 مليار ريال، مقابل 1.687 مليار ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع 21%، ومقابل 1.878 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2012 بنمو 9%.

وبحسب البيان فقد بلغت ربحية السهم عن عام 2013 حوالي 8.67 ريال، مقابل 7.82 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11%.