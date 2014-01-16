اتفاق هيكلة لديون مجموعة دبي بقيمة 10 مليارات دولار

قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن مجموعة دبي وقعت اتفاق إعادة هيكلة ديون بقيمة 10 مليارات دولار، لتغلق بذلك آخر ملف في الآثار المترتبة على بقايا الأزمة المالية التي تعرضت لها الإمارة عام 2009.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، لأن الأمر لم يعلن بعد، إن الشركة التابعة لدبي القابضة المملوكة بدورها لحاكم الإمارة، وقعت الاتفاق يوم الأربعاء.

وأضافا أن الاتفاق ينقصه توقيع الدائنين - ومن بينهم بنك ناتيكسيس الفرنسي وبنك الإمارات دبي الوطني - على آخر وثيقة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخاضت مجموعة دبي مفاوضات مع الدائنين منذ أواخر عام 2010، بعد أن تخلفت عن سداد مدفوعات على تسهيلين ائتمانيين. وتنقسم العشرة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مستحقة للبنوك، وأربعة مليارات دولار مصنفة كقروض من شركات.

ورفضت مجموعة دبي التعقيب.