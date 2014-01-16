حملة تفتيش للتجارة السعودية تطال مخازن المكيفات

تقود وزارة التجارة والصناعة في السعودية خلال الأيام المقبلة حملة تفتيش تطال مخازن ومستودعات الشركات للتأكد من عدم وجود وحدات تكييف غير مطابقة للمواصفات الجديدة، بحسب صحيفة الجزيرة.

وطالبت الوزارة الشركات التي لديها كميات كبيرة من وحدات التكييف المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن المسارعة بالإفصاح عنها لدى وزارة التجارة والصناعة وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها لتمكينهم من إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل تاريخ 25-3-1435هـ هجرية، وذلك بعد أن تم التنسيق مع الجمارك السعودية لتخصيص مسارات محددة في المنافذ الحدودية للمملكة لتصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد.

وشددت الوزارة على أنها ستعمل بالتعاون مع كل الجهات الرقابية على التفتيش على المستودعات والمخازن، بعد التاريخ المحدد ومصادرة وإتلاف الكميات الموجودة. ويأتي ذلك في إطار حرصها على التأكد من خلو الأسواق من وحدات التكييف الرديئة، ومنح الفرصة للشركات لتصحيح أوضاعهم.

وكانت وزارة التجارة قد نفذت جولات رقابية على أسواق ومحال أجهزة التكييف للتأكد من وضع بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات، ومعاقبة المخالفين، نتج عنها ضبط 40 ألف مكيف مخالف لكفاءة الطاقة في مناطق المملكة.

واشتملت المكيفات المخالفة التي تم ضبطها ومصادرتها من مختلف الأنواع والموديلات والأحجام على 25413 من مكيفات السبليت منها 5083 مكيفا بسبب عدم وجود بطاقة، و20330 مكيفا بسبب مخالفة عدد النجوم لوجود أقل من أربعة نجوم، إضافة إلى ضبط وحجز (10595) مكيفا من مكيفات الشباك منها (3531) مكيفا بسبب عدم وجود بطاقة, و(7064) مكيفا بسبب مخالفة عدد النجوم لوجود أقل من ثلاثة نجوم.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على مدار العام وأن المرحلة القادمة ستشهد إضافة للإجراءات الحالية سحب عينات من وحدات التكييف وإرسالها للمختبرات الخاصة المعتمدة للتأكد من أنها مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة 2663-2012, من حيث كفاءة الطاقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تناقص في أعداد الوحدات المخالفة التي يتم ضبطها وحجزها، نظراً لالتزام التجار والباعة بعدم عرض وبيع وحدات التكييف المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة بدأت جولاتها الرقابية بتاريخ 1-1-2014 وذلك بعد أن نفذت حملة توعوية توضح الهدف من بطاقة كفاءة الطاقة وضرورة التزام المنشآت التجارية بها، ومصادرة الأجهزة المخالفة التي لم تلتزم بذلك، حيث تمكنت الحملة من ضبط وحجز 3 آلاف مكيف في يومها الأول، فيما ارتفعت أعداد المضبوطات في يومها الثاني لتصل إلى 10 آلاف مكيف، وفي اليوم الرابع بلغ إجماليها 15433 مكيفا.

وجاء ذلك في إطار التنسيق المشترك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية، وعدد من الجهات حكومية المعنية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، وتصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترضها.