لامبورغيني بـ16 مليون درهم.. هدية شراء شقة وسط دبي

طرحت شركة داماك في دبي عرضاً لبيع شقق فاخرة في برج "داماك ميزون"، بيد أن الجديد في الموضوع، هو "الهدية" التي سترافق مشتري أي عقار من البرج، حيث سيحصل على سيارة فاخرة هي "لامبورغيني"، بقيمة16.5 مليون درهم (4.5 مليون دولار).

وبحسب موقع شركة داماك، فإن العرض يسري حتى الثاني من فبراير المقبل، حيث يرتبط العرض مع مهرجان دبي للتسوق.

وتختلف نوعية السيارة بحسب الشقة المباعة، فالعقارات الفاخرة يحصل أصحابها على لامبورغيني، في حين يتحصل الآخرون على سيارات "بي أم دبليو أو ميني كوبر".

يذكر أن مشروع بارك تاورز متعدد الاستخدامات، يتكون من برجين في قلب مركز دبي المالي العالمي بالقرب من مجمع دبي مول وبرج خليفة، وحصد جائزة "العقارات الدولية لأفضل مشروع متعدد الاستخدامات".

وكانت الشركة قد أكدا عبر موقعها ومن خلال الإعلانات أن كل مشترٍ لشقة في برج داماك ميزون سيحصل على سيارة لامبورغيني – أفنتادور موديل 2014.

ويمثل البرج أول مشاريع خدمات الشركة من الشقق الفندقية وهو من تصميم شركة "كوشاني آند زيمر" الألمانية.





وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم الشركة فيها مثل هذا العرض الترويجي، حيث منحت السنة الماضية سيارات أودي – R8 لمشتري شققها الفندقية، في حين حصل العملاء الذين اشتروا شققاً ذات ثلاث غرف نوم على سيارات أودي – A8 وحصل الذين اشتروا شققاً ذات غرفتي نوم على أودي – A6، في حين حصل أولئك الذين اشتروا شققاً بغرفة نوم واحدة على سيارات أودي – A4، بالإضافة إلى جوائز عديدة شملت العديد من السيارات الفارهة وطائرة خاصة ويخوت وحتى جزيرة كاريبية خاصة.

يذكر أن بعض المستثمرين الأثرياء يتوافدون على شراء العقار في إمارة دبي بغية الحصول على مزايا مصاحبة للشقة، وأهمها "الإقامة الدائمة" في دولة الإمارات.

ورغم تأكيد جهات حكومية عدم التزام الدولة بمنح الإقامة للمشترين، لكن بعض الشركات سبق أعلنت عن توفير "الإقامة" للمستثمرين، في ظل مرونة القوانين.

الجدير بالذكر أن سيارة لامبورغيني أفنتادور طرحتها الشركة بديلا عن موديل بورتشلاغو، ويتراوح سعرها بين 16 إلى 20 مليون درهم، واستلهم تصميمها من الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى الطراز المحدود الإنتاج (لامبورغيني ريبنتون).

وتبلغ سرعة السيارة350 كم، ويتكون المحرك من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر ويولد قوة تبلغ 700 حصان، ويرتبط مع المحرك ناقل حركة ISR بـ7 نسب، وتنطلق من 0 إلى100 كم خلال 2.9 ثوان وتصل إلى سرعة 200 خلال 8.9 ثوان أما الوصول إلى سرعة300 فيستغرق 24 ثانية.