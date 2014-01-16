موقع "الخطوط السعودية" يصدر 6.5 مليون تذكرة بـ2013

أصدرت الخطوط الجوية السعودية أكثر من 6.5 مليون تذكرة عبر موقعها في الإنترنت خلال العام الماضي، وفقاً لصحيفة الرياض.

وفي الوقت نفسه تستعد الخطوط السعودية تقديم شكل جديد لموقعها ليتماشى والخدمات المتميزة التي تم إضافتها وبما يعكس هوية المؤسسة الجديدة، بالإضافة إلى تحقيقه لمتطلبات التحالف العالمي "سكاي تيم".

وأشار مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر إلى أنه بالإضافة لاستراتيجية تطوير شبكة الرحلات وزيادة أعداد الرحلات والسعة المقعدية إلى جانب خطة تحديث الأسطول وغيرها، فإن الإدارة العليا بالمؤسسة حريصة كل الحرص على تقديم كل جديد خدمةً للمسافرين الكرام وتعزيزاً للمكانة التنافسية للسعودية بين شركات الطيران في العالم، مضيفاً أن برامج التحديث لموقع السعودية على شبكة الإنترنت تمثل المرحلة الأولى من عملية التطوير الشاملة للموقع والخدمات الإلكترونية.

وأكد الأجهر أن الإحصاءات تشير إلى إقبال متزايد من العملاء على خدمات الموقع، حيث بلغ عدد الزوار خلال عام 2013 أكثر من 150 مليون زائر بزيادة أكثر من 28% عن 2012، فيما بلغ عدد التذاكر المصدرة حوالي 6,5 مليون تذكرة بزيادة أكثر من 60% عن معدل التذاكر الصادرة في عام 2012، وبشأن بطاقات صعود الطائرة فقد تم إصدار حوالي 2.5 مليون بطاقة خلال عام 2013 بزيادة أكثر من 50% عن ما تم إصداره خلال 2012.