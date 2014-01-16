"عدادات الكهرباء" توقف قرض التنمية العقاري بالسعودية

أوقفت إدارة القروض بصندوق التنمية العقاري بالمنطقة الشرقية صرف القروض المستحقة لأعداد من المواطنين بمختلف مناطق المملكة، بسبب امتلاكهم عدادات كهربائية بأسمائهم قبل التقدم للصندوق للحصول على القرض.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، قال مدير إدارة القروض بصندوق التنمية العقاري بالمنطقة الشرقية، المهندس وجيه الحبيب، إن الإسكان عمدت بعد استلامها الإشراف على الصندوق لتفعيل شرط عدم امتلاك المنزل للراغبين في الحصول على القروض، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتحويل قوائم الأسماء للشركة السعودية للكهرباء للتأكد من عدم امتلاك المواطنين للمنازل.

ونوه إلى أن الصندوق في السنوات الماضية تغاضى عن الشرط حينما كانت عملية الإشراف من اختصاص وزارة المالية.

وقال خلال ندوة "مستجدات وأنظمة صندوق التنمية العقاري" مساء أمس الأول بجمعة أم الحمام بمحافظة القطيف: "الصندوق يفاجأ بحرمان أعداد كبيرة من الأسماء من قبل شركة الكهرباء بسبب امتلاك عدادات كهربائية"، معتبراً الإجراء قانونياً، لاسيما أن المواطن يعمد للتوقيع على تعهد بعدم امتلاك منزل أثناء التقدم للحصول على القرض من الصندوق، مفيداً بأن الصندوق يعمد لاستثناء المواطنين، الذين يمتلكون عدادات كهربائية في الأحواش، والمزارع، والمنازل الآيلة للسقوط.

وقال الحبيب: "صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع البنوك الوطنية يدرس إقرار (القرض المعجل) للراغبين في الحصول على قروض بنكية بقيمة 500 ألف ريال للأشخاص المتقدمين على الصندوق للحصول على القرض، ولم يصل الدور إليهم، مشترطاً أن تتوافر في هذه الشريحة القدرة المالية، حيث يتكفل الصندوق بنسبة الأرباح"، مشدداً على ضرورة التزام المواطن بالسداد خلال 10 سنوات، وكذلك الالتزام بدفع الأقساط الشهرية التي تتراوح بين 4 - 5 آلاف ريال.