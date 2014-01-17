هيرميس تبدأ الأحد شراء أسهم خزينة بـ60 مليون دولار

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، أحد بنوك الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، أنها ستبدأ الأحد المقبل شراء أسهم خزينة عبر شاشات التداول بالبورصة المصرية.

وقالت "هيرميس" في بيان لها أمس، إنها ستبدأ اعتبارا من جلسة الأحد 19 يناير الجاري، وحتى نهاية جلسة تداول يوم 30 من الشهر ذاته، شراء أسهم خزينة لعدد 36.9 مليون سهم بسعر 11.50 جنيه مصري للسهم الواحد (1.6 دولار)، بقيمة إجمالية تصل إلى 424.3 مليون جنيه مصري (60.4 مليون دولار).

وأسهم الخزينة، هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة لها، بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وتتبع بعض الشركات هذه الخطوة لدعم سهمها في السوق.

وكان كريم عوض، الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرمس، قال في تصريحات صحافية، الخميس الماضي، إن شراء أسهم الخزينة يستهدف تحقيق عائد أفضل للمساهمين في ظل تدني سعر السهم.

وأضاف أن كل الخطوات التي تعمل عليها المجموعة من تخفيض المصروفات وبيع الأصول غير الرئيسية للشركة، لم تنعكس على قيمة السهم العادلة أو الدفترية.

وتدير "هيرميس" أصولاً تبلغ قيمتها نحو 4.7 مليار دولار وتمتلك العديد من الشركات التابعة، يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع أكثر من 2.86 مليار جنيه مصري موزع على نحو 573.4 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

وكانت "هيرميس" قالت في بيان الخميس الماضي، إن مجلس إدارتها وافق على خطة لشراء أسهم خزينة بقيمة مليار جنيه (143 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2014.