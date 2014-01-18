الخطوط العراقية تعتزم زيادة أسطولها لـ35 طائرة

أكدت الخطوط الجوية العراقية أنها تمتلك 20 طائرة حديثة، مشيرةً إلى أن أسطولها سيضم 35 طائرة متعددة الأنواع نهاية العام الجاري مع قرب فتح خطوط جديدة لعدد من الدول، من بينها دول أوروبية والولايات المتحدة.

وقال معاون مدير الخطوط الجوية العراقية مجيد العامري "لدينا 20 طائرة حديثة عاملة في الخطوط الجوية العراقية، منها طائرات إيرباص وبوينغ وطائرات وبمباردير الكندية"، موضحا في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السابع المصرية أن إحدى هذه الطائرات عابرة للقارات هي Travel7 البوينغ وصلتنا العام الماضي.

ولفت مجيد إلى أن الخطوط الجوية العراقية ستصلها نهاية هذا العام 15 طائرة من نوع بوينغ ضمن صفقة موقع عليها عام 2008 قدرها 45 طائرة ليصبح عدد الطائرات العاملة على الخطوط الجوية 35 طائرة غالبيتها من نوع بوينغ.

وأشار معاون مدير الخطوط الجوية العراقية إلى قرب افتتاح خطوط جوية لعدد من دول العالم منها دول أوروبية وآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية تأسست عام 1937 من قبل جمعية الطيران العراقية، وكانت تستخدم في بداية عملها الطائرات البريطانية، وفى السبعينيات من القرن الماضي، سمحت الولايات المتحدة لطائرات الشركة باستعمال مطار جون كينيدي العالمي في نيويورك.