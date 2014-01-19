شركة طيران الاتحاد تشغل أول رحلة لها بالوقود العضوي

أعلنت شركة طيران الاتحاد التابعة لإمارة أبوظبي، الأحد، أنها قامت بتشغيل إحدى طائراتها بمزيج يتضمن الوقود العضوي المصنوع من قبل شركة توتال الفرنسية، وهي الرحلة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وهذه الرحلة التي أجريت أمس السبت واستمرت 45 دقيقة، أتت ثمرة تعاون بين توتال وصانع الطيران الأميركي بوينغ وشركة "تكرير" ومعهد "مصدر" للأبحاث في أبوظبي، بحسب ما أعلن متحدث باسم توتال لوكالة فرانس برس.

وتم تزويد الطائرة جزئياً بالوقود العضوي، بنسبة 10%، مع العلم أن هذه النسبة لا تطلب أي تعديل في محركات الطائرة.

وسبق أن استخدم هذا الوقود العضوي المطور من قبل توتال في معرض باريس للطيران.

وذكر بيان لشركة الاتحاد أن الوقود العضوي الذي استخدم في الرحلة تم تكريره من قبل شركة "تكرير" الإماراتية.

وأعلنت شركة الطيران في نفس الوقت إطلاق شراكة مع توتال و"تكرير" وبوينغ ومعهد "مصدر" لتطوير هذا النوع من الوقود.

وقال الشركة في البيان إن "هذه المبادرة ستتضمن الأبحاث والتطوير والتمويل لإنتاج وتكرير الوقود العضوي في الإمارات والعالم".

وسبق أن تم تسيير عدة رحلات جوية بمزيج من الوقود التقليدي والوقود العضوي الذي يستخرج في العموم من زيوت القلي أو من بعض النباتات.

وبحسب الخبراء، فإن ثمن الوقود العضوي أغلى بنسبة تتراوح بين 30 و50% من أسعار الوقود التقليدي النفطي.