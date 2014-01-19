صفقات بملياري دولار في معرض البحرين الدولي للطيران

أعلن كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أن إجمالي قيمة صفقات الأعمال التي تأكدت اليوم تجاوزت 2 مليار دولار مع اقتراب نهاية أعمال اليوم الثاني من المعرض في دورته الثالثة.

وبحسب بيان حصلت العربية.نت على نسخة منه، فقد جاءت قيمة الصفقات اعتبارا من اليوم الثاني على خلفية اتفاقية الشراء التي عقدت في اليوم الأول للمعرض بين مجموعة القحطاني وشركة بومباردير.

ويبلغ اجمالي هذه الصفقة حوالي 1.21 مليار دولار وتتضمن شراء 16 طائرة من طراز سي اس 300 ومع خيار لشراء 10 طائرات اضافية من طراز سي اس 300 جيت لاينر.

وسيتم تشغيل الطائرات من قبل مجموعة شركات عبد الهادي عبدالله القحطاني واولاده (طارق القحطاني واخوانه) والتي تم تدشينها كخطوط طيران جديدة لمملكة العربية السعودية .

ومن الصفقات البارزة التي تم الإعلان عنها، توقيع اتفاقية تجارية بين الشركة القابضة لمطار السودان وشركة هندسة موانئ الصين، لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مطار الخرطوم الدولي الجديد.

كما تم إبرام أربع اتفاقيات مرتبطة ببرنامج تحديث وصيانة مطار البحرين الدولي، بقيمة إجمالية 58 مليون دولار، وعند الانتهاء من البرنامج، سيسجل مطار البحرين الجديد والموسع قدرة استيعابية أكبر بنسبة 50% لتصل إلى 13.5 مليون مسافر سنوياً.

وبرزت في فعاليات اليوم الثاني لقاءات الأعمال بين ممثلي الشركات الكبرى المشاركة في المعرض، بما في ذلك الشركات الفرنسية، سافران وثايلز، والعملاق الإيطالي فينميكانيكا، وشركة بوينغ الأمريكية الرائدة في التصنيع.

من جهته، قال شاون أورمورد، المدير التنفيذي لشركة فارنبورو الدولية المحدودة، عن فعاليات المعرض في اليوم الثاني: "شهد المعرض حضور أكثر من 13 ألف شخص إلى الجناح التجاري، قيمة معرض البحرين الدولي للطيران لا تقتصر فقط على مستوى التنظيم بل أيضاً على مستوى المشاركة والحضور واستغلال الفرص المتوفرة للقاء عملاء قائمين ومحتملين في الشرق الأوسط".