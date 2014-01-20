ارتفاع أرباح صافولا الفصلية بـ37% إلى 564 مليون ريال

نمت أرباح شركة صافولا السعودية في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 40% إلى 564 مليون ريال، مخيبةً التوقعات بقليل والتي كانت عند 567 مليون ريال بحسب بلومبرغ و642 مليون ريال بحسب رويترز.

وأرجعت "صافولا" نمو الأرباح إلى زيادة الحصة السوقية ونمو مبيعاتها وزيادة حصتها من قطاع التجزئة، إلى جانب أرباح بـ230 مليون ريال حققتها جراء بيع حصتها في أراضي في المدينة المنورة، وانخفاض النفقات التمويلية.

ونمت أرباح الشركة بنسبة 22% على مدار العام الماضي بالمقارنة مع عام 2012 لتسجل 1.7 مليار ريال.

كما توقعت "صافولا" تحقيق أرباح في العام الجاري بنحو 1.8 مليار ريال، على أن تبلغ أرباح الربع الأول 310 ملايين ريال.