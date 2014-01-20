تراجع الأرباح السنوية لـ"دار الأركان" 31%

أعلنت شركة "دار الأركان" أرباحها السنوية للعام 2013 بقيمة 681.5 مليون ريال بتراجع نسبته 31% عن نتائج العام 2012.

وقالت الشركة التي يعتمد نشاطها التشغيلي على تملك الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير، إنها حققت ربحية للسهم الواحد بلغت (0.63 ريال/للسهم ).

وأوضحت بحسب نشرة إفصاح لها على موقع سوق المال السعودي، أن سبب انخفاض الأرباح السنوية يرجع إلى انخفاض مبيعات العقارات، والذي يعود إلى تحفظ الشركة في طرحها عقارات للبيع نظراً لموقف السيولة القوي لديها.

وذكرت الشركة أن من بين أسباب تراجع أرباحها، انخفاض بند الإيرادات الأخرى غير تشغيلية مع ارتفاع أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل.