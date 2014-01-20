"القلعة" تشتري مديونيات لـ"الوطنية لإنتاج الزيت"

أبرمت شركة القلعة اتفاقية لشراء جزء من ديون الشركة الوطنية لإنتاج الزيت مقابل 60 مليون دولار، بحيث من المتوقع إتمام عملية الشراء خلال الربع الثاني من عام 2014 ضمن برنامج إعادة هيكلة مديونيات الشركة الوطنية لإنتاج الزيت عبر شراء ديون الشركة من بعض المقرضين الدوليين بغرض تأهيل الشركة لاستعادة مكانتها السوقية وتحسين الجدوى الاقتصادية للعمليات التشغيلية.

ووفقاً لصحيفة "الاتحاد" يترتب على ذلك إمكانية تعويض جانب من استثمارات القلعة في الشركة، خاصة في ضوء اضمحلال أصولها بالكامل في القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة.

تمتلك شركة القلعة حصة 14.86% من رأس مال الشركة الوطنية لإنتاج الزيت، التي يقع مقرها الرئيس بالقاهرة وتعمل في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي.