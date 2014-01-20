"زين الأردن" تضخ 89.5 مليون دينار في توسعة شبكتها

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "زين الأردن"، إحدى شركات مجموعة زين الإقليمية، أحمد الهناندة، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى نحو 89.5 مليون دينار أردني في أكبر عملية توسعة، وتحديث، وتطوير، لبنيتها التحتية وشبكاتها للاتصالات والإنترنت عريض النطاق، بحسب جريدة "القبس".

ونقلت الصحيفة، أمس الأحد، عن الهناندة قوله إن الهدف من هذه الاستثمارات هو الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمات، وإثراء تجربة المشتركين عند التعامل مع الشبكة، وزيادة سعات الإنترنت المحلية والدولية لخدمة جميع احتياجات المستخدمين، وكذلك تهيئة شبكتها لتكون في أتم جاهزية لتقديم خدمات جديدة ومتطورة وتقنيات تواكب الثورة التكنولوجية.

وأشار إلى أنّ هذه الاستثمارات هي امتداد لما ضخّته شركة "زين الأردن" من استثمارات في سوق الاتصالات المحلية، خلال السنوات الماضية، مجدّدا تأكيده أن الشركة خصّصت في عام 2014، نحو 113 مليون دولار (80.2 مليون دينار) للاستثمار في الشبكة لخدمة توجهات الشركة، خصوصاً في مجال تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكي الـWi-Fi في الشوارع والأماكن العامة، بالإضافة إلى توسعة شبكة الألياف الضوئية، وبناء ما بين 300 و350 برجاً ستكون مخصّصة لدعم خدمات الجيل الثالث، بالإضافة إلى استكمال مشروع تحديث البنية التحتية لشبكة الجيل الثاني، كما سيُخصص جزء من الاستثمارات المقبلة في تطوير التقنيات في الشركة لتقديم خدمات إضافية للمواطنين.

وأشار الهناندة إلى أحدث دراسات أجرتها شركة أبسوس أظهرت أن شبكة "زين الأردن" حظيت بأعلى نسب الرضا من قبل مشتركيها، مشيراً إلى أن معدل انقطاع المكالمات بلغ 3 من كل 1000 مكالمة، فيما تبلغ النسبة العالمية 1 من كل 100 مكالمة، كما بلغ معدل توفر الشبكة 99.98%، فيما بلغ معدل نسبة الانجاح في إنشاء المكالمات الـ 99.38% وتتعامل شركة "زين الأردن" يومياً مع ما يزيد على 65 مليون مكالمة هاتفية، ونحو مليوني رسالة قصيرة، فضلاً عن استيعاب ما يقارب 60 ألف غيغابايت من الخدمات المعلوماتية عبر 11 مقسماً رئيسياً، وأكثرمن 3294 محطة.

يُذكر أن زين مددت عقد شركة تاتش بإدارة "زين" في لبنان حتى 31 مارس 2014، حيث قالت الشركة إنه فى اوائل أكتوبر الماضي قالت "زين" إنه تمديد عقد إدارة شركة "تاتش"، المالكة لإحدى شبكتي الاتصالات المتنقلة في لبنان، بإدارة "زين" مؤقتاً حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013. ومددت وزارة المواصلات اللبنانية عقد "زين" و"أوراسكو تيليكوم" المصرية لإدارة شبكتي المحمول المملوكتين للدولة مرات عدة، وهي تحضّر منذ سنوات لطرحهما للخصخصة.