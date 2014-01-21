نمو أرباح "المملكة القابضة" الفصلية لـ231 مليون ريال

نمت أرباح شركة المملكة القابضة السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ10.3%، مقارنة مع مستواها في عام 2012، لتصل إلى 231.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحها ارتفعت بأكثر من 5%، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى مدار العام، نمت الأرباح بـ5%، مقارنة مع عام 2012، لتسجل 742.5 مليون ريال.

وتأتي الأرباح الفصلية نتيجة ارتفاع المكاسب من الاستثمارات بالرغم من تفاقم خسائر الشركات الزميلة وارتفاع المصاريف.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع مقارنة مع الربع السابق عليه يعود إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات العقارية وانخفاض الخسائر من الشركات الزميلة والأعباء المالية على الرغم من انخفاض دخل توزيعات الأرباح والمكاسب من الاستثمارات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 742.4 مليون ريال، مقارنة بـ707 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو 5%.