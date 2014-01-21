وفد مصري برئاسة الببلاوي للمشاركة في منتدى دافوس

غادر وفد مصري يضم وزير المالية أحمد جلال وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال القاهرة، صباح الثلاثاء، متوجهًا إلى جنيف فى زيارة لسويسرا تستمر 3 أيام يشارك خلالها فى فعاليات منتدى دافوس العالمي الذى يبدأ غداً الأربعاء.

ومن المقرر أن يغادر حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، القاهرة، الأربعاء، متوجهاً إلى جنيف لرئاسة الوفد المصري خلال فعاليات المنتدى.

ويعرض الوفد أمام أكثر من 2500 مسؤول يمثلون حوالي 100 دولة، من بينهم 40 رئيس دولة وحكومة، رؤية مصر بشأن القضايا المطروحة على المنتدى وعلى رأسها الأوضاع السياسية والاقتصادية والوضع في مصر بعد إقرار الدستور الجديد، مع تقديم عرض متكامل للفرص والمشروعات الاستثمارية والتطورات التي طرأت على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وما تبذله الدولة من جهد لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يُذكر أن المنتدى خصص جلسة كاملة لمصر لأهمية الظروف التي تمر بها حيث يلقي الببلاوي، يوم الخميس، كلمة ملخصة عن الوضع الداخلي المصري لمدة 30 دقيقة.