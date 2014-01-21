"أرابتك" تبرم عقداً بـ1.55 مليار دولار في الأردن

كشفت شركة أرابتك القابضة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها اختيار شركة "أرابتك للإنشاءات" التابعة لها لإنشاء منتجع ترفيهي تحت اسم "أستريريم البحر الأحمر" في مدينة العقبة بالأردن، بكلفة 5.7 مليار درهم (1.55 مليار دولار).

و"أستريريم البحر الأحمر" هو مشروع ترفيهي متميز ومتكامل ويضم عناصر الضيافة وتجارة التجزئة ومرافق المطاعم والترفيه، وينتظر أن يصبح مقصداً للعائلات والزوار من مختلف أرجاء الشرق الأوسط ومحبي المغامرات والترفيه من شتى أنحاء العالم، وفقا لصحيفة "البيان".

وسوف يساهم المشروع في تطوير السياحة في الأردن كما سيعود بمنافع اقتصادية كبيرة على المجتمع المحلي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الثالث من 2014 على أن يتم الافتتاح المبدئي خلال الربع الثالث من عام 2017.

وسيضم المشروع، التي يتولى تطويره صندوق التمويل "ريد سي أستراريم ال بي "أربعة فنادق عالمية توفر أكثر من 2000 غرفة.

وتشمل فندقاً فاخراً متميزا وفندقاً فئة 5 نجوم، وفندقاً ترفيهياً للعائلات، وفندقاً خاصاً بقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. كذلك تضم المدينة مرافق لتجارة التجزئة والأطعمة والترفيه تطل على بحيرة صناعية وتشكل الوسط الثقافي والاجتماعي للمدينة.

وتحتوي الواجهة المائية على العديد من المرافق الترفيهية ومن بينها سينما رباعية الأبعاد، مركز مغامرات، مسرح، حديقة مائية، كما تتضمن تجربة "ستار تريك" التي سيتم تطويرها بالتعاون مع شركة "باراماونت باركس آند ريزورتس " وشركة "سي بي اس كونسيومار برودكتس".

ومن أبرز مكونات المشروع الأخرى "حدائق الحجاز" و"الحدائق المعلقة" بالإضافة إلى العروض المائية ومبنى "القمة" الفريد من نوعه والذي سيضم أكثر من ثمانية مناطق ترفيه متميزة.

وقال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة: سعداء باختيارنا لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيسهم في دفع عجلة اقتصاد الأردن وإعلاء مكانتها كوجهة سياحية مميزة بالإضافة إلى توفير آلاف الوظائف للأردنيين. نحن نعمل حالياً في مشروعين هامين في الأردن ونتطلع لتعزيز وجودنا أكثر للاستفادة من الفرص الهائلة التي يزخر بها هذا البلد".

وأضاف: هذا العقد سيسهم في إعلاء مكانة أرابتك وريادتها في مجال تنفيذ المشروعات ذات الاستخدامات المتعددة، بالإضافة بالطبع إلى قيمته العالية ومساهمته في استثماراتنا طويلة الأجل والتي ستعود بمنافع مستدامة لمساهمينا".

ويجمع المشروع مزيجاً من الشركات العالمية حيث تتولى شركة أروب أعمال التصميم والهندسة للبنى التحتية، فيما تعمل شركة كاليسون المعمارية مع مجموعة روبيكون القابضة والفريق المتعاون معها من الشركات، بما في ذلك باراماونت باركس اند ريزورتس وسي بي اس، في إعداد المخطط الرئيسي وإنشاء منتجع عالمي.

وسيسهم هذا المشروع مساهمة فعالة في تعزيز مسيرة الاقتصاد المحلي إذ سيوفر حوالي 4,000 فرص عمل للأردنيين، كما سيشكل هذا المشروع نموذجاً للمشاريع التي تعتمد على "الطاقة الخضراء" لإدارته حيث سيتضمن أحدث الأساليب التكنولوجية لإنتاج الطاقة المتجددة، والتي ستخدم المشروع بالكامل.

كما سيتضمن المشروع مرفقاً خاصاً يحمل اسم "المستقبل"، والذي سيتيح لكل من الشركات والطلاب والزوار التعرف على ماهية المصادر البديلة للطاقة، وأنظمة الطاقة الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى أنظمة تكرير المياه العادمة وطرق الاستفادة منها وإعادة استخدامها.