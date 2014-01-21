"المعجل" تقلص خسائرها الفصلية لـ18 مليون ريال

قلصت مجموعة محمد المعجل خسائرها في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 97%، بالمقارنة مع مستواها قبل عام، حيث سجلت الخسائر 18 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" إنها قلصت خسائرها خلال العام الماضي بنسبة 90%، بالمقارنة مع عام 2012، لتصل إلى 126.5 مليون ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة المعجل 2.356 مليار ريال، ما يعني أن خسائرها المتراكمة مازالت تتجاوز نسبة 75%، من رأس مال الشركة مع العلم أن السهم موقوف عن التداول منذ يوليو عام 2012، لهذا السبب.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها قامت بتأمين أكثر من 60%، من العقود اللازمة لتحقيق الإيرادات المتوقعة في العام الجاري.

