أرباح قياسية للشركات السعودية عند 103 مليارات ريال

سجلت أرباح الشركات السعودية المدرجة بسوق الأسهم في عام 2013 أعلى أرباح سنوية في تاريخها على الإطلاق، لترتفع إلى نحو 103 مليارات ريال مقابل 96.6 مليار ريال في 2012، بنسبة نمو 7 في المائة، لتضيف أرباحا قيمتها 6.4 مليار ريال.

ووفقا لدراسة أعدتها صحيفة الاقتصادية السعودية، فقد جاء الدعم الرئيس لأرباح السوق في 2013 من قطاع الاتصالات، وتحديدا شركة الاتصالات السعودية، حيث ساهم نمو أرباح القطاع بنسبة 55 في المائة من النمو في الأرباح المجمعة للسوق، وساهمت "الاتصالات السعودية" بنسبة 42 في المائة من النمو في أرباح السوق في 2013 كأعلى شركة مساهمة في النمو.

يذكر أنه من إجمالي 163 شركة مدرجة في السوق، أعلنت 160 شركة نتائجها، فيما لم تعلن ثلاث شركات وهي السعودية للاتصالات المتكاملة لإلغاء رخصتها، وشركتا الجزيرة تكافل، والعربي للتأمين لحداثتهما.

ونمت الأرباح المجمعة للسوق بنسبة 27 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2013، لتصل إلى 24.9 مليار ريال، مقارنة بـ 19.6 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2012، لتضيف الشركات 5.2 مليار ريال لأرباحها.

ومن بين 15 قطاعات يشملها السوق، نمت أرباح 12 قطاعا، فيما تراجعت أرباح ثلاثة قطاعات أخرى، وجاءت المساهمة الأكبر في نمو الأرباح المجمعة للسوق خلال 2013 مقارنة بعام 2012، من قطاع الاتصالات، مضيفا 3.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة 55 في المائة في نمو أرباح السوق، حيث كانت أرباحه 11.3 مليار ريال في 2012، وارتفعت إلى 14.8 مليار ريال في 2013، بنسبة نمو 31 في المائة.

تلاه قطاع التشييد والبناء، بنسبة مساهمة 20 في المائة في نمو أرباح السوق، بفضل تحقيقه أرباحا في 2013 بقيمة 1.2 مليار ريال، مقابل خسائر في 2012 قدرها 144 مليون ريال.

وجاء ثالثا قطاع المصارف، بنسبة مساهمة 18 في المائة في نمو أرباح السوق، بعد أن ارتفعت أرباحه إلى 29.8 مليار ريال في 2013، مقارنة بـ 28.6 مليار ريال في 2012، ليضيف 1.1 مليار ريال لأرباحه، ونمت أرباحه بنسبة 4 في المائة.

وفي الترتيب الرابع جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية، بنسبة مساهمة 14 في المائة في نمو أرباح السوق، بعد أن ارتفعت أرباحه إلى 34.8 مليار ريال في 2013، مقارنة بـ33.9 مليار ريال في 2012، ليضيف 873 مليون ريال لأرباحه، ونمت أرباحه بنسبة 3 في المائة.

على الجانب الآخر، ساهمت ثلاثة قطاعات بشكل سلبي في الأرباح، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 34 في المائة، ليحقق خسائر خلال 2013 بقيمة 1.3 مليار ريال، مقابل أرباح قدرها 864 مليون ريال في 2012. وجاء ذلك بشكل رئيس نتيجة زيادة عدد كبير من شركات القطاع لاحتياطياتها الفنية.

تلاه في المساهمة السلبية، قطاع التطوير العقاري بنسبة 6 في المائة، لتتراجع أرباحه من 2.2 مليار ريال في 2012، إلى نحو 1.8 مليار ريال في 2013، بنسبة تراجع 16 في المائة، وأخيرا قطاع الإعلام والنشر بنسبة مساهمة سلبية 4 في المائة، حيث خسر القطاع في 2013 نحو سبعة ملايين ريال، مقابل أرباح قدرها 232 مليون ريال في 2012.