مسؤول: "إعمار" تتفاوض لامتلاك أراض في مصر

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن شركة إعمار العقارية، تجري مفاوضات مع الحكومة المصرية لامتلاك مجموعة من الأراضي في منطقة القطامية، لإقامة مشروع سكني كبير، مشيراً إلى أن هناك طلباً كبيراً من قبل على قطاع العقارات، وبخاصة الوحدات السكنية المتوسطة، بحسب جريدة الخليج.

ومن جانبه، قال اللواء بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن المشروع الجديد سوف يكون باكورة للمشروعات التي سوف تقام في منطقة شرق التفريعة، والمشروع عبارة عن محطة للشحن البحري تساهم فيها شركة الملاحة العربية المتحدة، وهي الشريك الإماراتي، مشيراً إلى التكلفة الاستثمارية للمشروع تتجاوز 700 مليون دولار، المحطة الظهير الخاصة بالمحطة سوف يصل إلى 600 ألف متر مربع، طول الرصيف الخاص بالمحطة 1200 متر مربع، حيث سيتم تصميمها على أحدث الأساليب العالمية.

وأشار يوسف، إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تبلغ من 5 .2 إلى 3 ملايين حاوية في السنة، الشركة الإماراتية سوف تكون حصتها من الشحن ما يقرب من مليون حاوية، هناك اتفاق مبدئي أن يساهم الشريك الإماراتي بنسبة 20%، مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 30 شهراً، لافتاً إلى الموعد الفعلي لبدء المشروع سوف يكون قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري. وأضاف هناك مشروع آخر لإصلاح السفن سوف يتم تأسيسه خلال الفترة القادمة بالاستعانة بشركاء آخرين، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه بالنسبة لإصلاح السفن.