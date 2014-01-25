تراجع أرباح "سامسونج" 11% خلال الربع الأخير من 2013

تراجعت أرباح شركة سامسونج للهواتف الذكية بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 11% لتصل إلى 7.3 مليار وون (6.7 مليار دولار). وعزت الشركة الكورية الجنوبية تراجع أرباحها إلى المنافسة من شركة أبل الأميركية، وإلى نفقات غير متكررة، من بينها علاوة بقيمة 800 مليار وون.

وكلف ارتفاع قيمة العملة الكورية سامسونج 700 مليار وون أخرى، إذ أنها خفضت قيمة مبيعاتها في الخارج. وقال محللون في صناعة الهاتف المحمول إن "سامسونج" تتعرض لضغوط في كل من سوق المنتجات الفاخرة، حيث تباطأ نمو مبيعاتها في سوق المنتجات الرخيصة من جانب منافسين آسيويين آخرين مثل هواوي و"زد تي إي".

وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 3.3% على أساس سنوي بفضل هيمنة "سامسونج" على سوق الهواتف الذكية، وقوة الطلب على رقائق الذاكرة. وزادت المبيعات بنسبة 5.7% لتصل قيمتها إلى 59.2 تريليون وون. وتوقع روبرت يي، نائب الرئيس ورئيس قطاع علاقات المستثمرين، أن يسير عام 2014 على نمط العام الماضي الذي كان نصفه الأول ضعيفاً، وكان نصفه الثاني قوياً.