مصادر: إعلان التسوية النهائية لديون "أملاك" خلال شهر

قالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، إن شركة "أملاك" الإماراتية، قطعت شوطاً كبيراً من عملية تسوية ديونها مع البنوك، مرجحة إعلان عملية التسوية النهائية خلال شهر من الآن.

ويصل إجمالي ديون شركة أملاك الإماراتية إلى نحو ملياري دولار، من المنتظر أن تشمله بالكامل عملية إعادة هيكلة الديون.

وشهد القطاع العقاري في الإمارات انتعاشاً ملحوظاً منذ النصف الثاني من العام الماضي، وارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ وبنسب تجاوزت 50% من مساوياتها إبان الأزمة المالية العالمية.

وكانت مقترحات سابقة لإعادة هيكلة الديون تتحدث عن تمديد استحقاقات الديون إلى 15 عاماً، وتخفيض حجم الديون بنسبة 30%، إلا أن مصادر "العربية.نت"، لم تتحدث عن تفاصيل عملية هيكلة الديون.

وأكدت المصادر أن الحكومة الإماراتية ستفي بتعهداتها بشأن عودة سهم أملاك للتداول خلال الأشهر المقبلة، كما أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري.

يذكر أن سهم أملاك الذي أوقف عن التداول في سوق دبي المالي قبل نحو 5 سنوات، وذلك بعد تدهور أوضاعها المالية عقب الأزمة التي شلت قطاع العقارات، حيث بقيت أسهم أملاك متوقفة حتى اليوم.

وكانت شركة تمويل التي أوقفت بالتزامن مع أملاك قد عادت للتداول نهاية 2011، بعد أن رفع بنك دبي الإسلامي ملكيتـه فيها، ومن ثم قدم البنك عرضاً لاستحواذ كامل على الشركة، وهو عرض وافق عليه 86.5% من المساهمين، فيما لم يقم بعض المستثمرين ببيع حصصهم.