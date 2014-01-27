"إمباور" تحصل على قرض مصرفي بـ600 مليون دولار

أبرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في المنطقة، عقداً لتحالف مشترك مع أربعة بنوك محلية وعالمية للحصول على قرض مُجمع بقيمة 600 مليون دولار أميركي.

وقامت الشركة بترتيب القرض المجمع الذي تبلغ فترة سداده ست سنوات على أن يتم تسديد أقساط القرض على هيئة دفعات نصف سنوية لنهاية شهر ديسمبر 2019 لكل من سيتي بنك وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، "تواصل إمباور اتباع استراتيجية غير مسبوقة في تمويل مشاريعها من خلال المزج الأمثل بين أدوات الدين والأسهم بهدف تعظيم عوائد المساهمين. وسوف يسهم هذا القرض بضمان توفير التمويل الكافي والفعال من حيث التكلفة وبما يُمكن الشركة من مواصلة مسيرة نموها المستدام في المستقبل، إلى جانب تعزيز المشاريع المتميزة التي نقوم بتنفيذها".

وأضاف، يعكس هذا التمويل ثقة البنوك والمؤسسات المالية باستراتيجيتنا الاستثمارية الحكيمة وبأعمالنا التجارية المستدامة التي تعتبر نموذجاً يحتذى به. وكانت "إمباور" قد تقدمت في وقت سابق بطلب للحصول على قروض مجمعة ومشتركة، وطبقت الشركة جميع الشروط والأحكام المرتبطة بسداد قيمة القروض وبنجاح.

وقال ابن شعفار، اعتمدت إمباور نموذجا تجاريا يعمل وفق استراتيجية تعتمد على الاستثمار في المحطات وشبكات البنى التحتية بحسب الطلب الفعلي ضمن مشروع معين. وقد أدى ذلك إلى نجاح الشركة في تحقيق نمو مستدام وتجنب الوقوع في نفس الخسائر المالية التي أثرت على بعض شركات تبريد المناطق العاملة في المنطقة.