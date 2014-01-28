شركة أيرلندية تخطط لإنشاء مصنع حافلات في السعودية

تدرس شركة حافلات من أيرلندا الشمالية إنشاء مصنع لحافلات النقل الكبير في السعودية، ولا تزال الشركة تجري مسحاً ودراسة جدوى أولية للمشروع؛ وفقا لمصادر رسمية.

وقال المدير التنفيذي للأعمال الدولية في وكالة التنمية الاقتصادية في أيرلندا الشمالية الاقتصادية باري ماك برايد، إن إحدى شركات الحافلات الأيرلندية تبحث حاليا إنشاء مصنع لها في السعودية.

وبيّن، أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، وأن جميع المؤشرات تؤكد تصميم الشركة على إنشاء المصنع في الفترة المقبلة.

وأوضح ماك برايد، الذي يزور السعودية على رأس وفد تجاري واقتصادي من أيرلندا الشمالية، أن التبادل التجاري والاقتصادي مع السعودية تضاعف في العامين الماضيين، مشدداً على أنهم يخططون لمضاعفة أرقام النمو هذه في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المدير التنفيذي، الذي رافقه شركات مختصة بالرعاية الصحية والتعليم والتجميل والتكنولوجيا والتعدين، إن منتجات شركات أيرلندا الشمالية تتميز بالجودة العالية، ورغم أن الأسعار مرتفعة فإن المشتري السعودي مستعد لشرائها.

وأضاف، أن بين نجاحات الأعمال التي تحققت أخيرا في السعودية، حصول شركة رابد إنترناشيونال على عقد كبير لماكينات إنتاج الخرسانة لديها في مصفاة نفط رئيسة في الجبيل، وفوز شركة ألستر كاربت ميلز بمشروع في مركز الملك عبد الله للمؤتمرات في جدة.

ووصف باري العلاقات مع السعودية بـ"القوية جدا"، وأنها تتحسّن باستمرار، وقال: "السوق السعودية مهمة لنا، بيد أن التحدي الماثل في الوقت الراهن هو تلبية احتياجات السوق الكبيرة".