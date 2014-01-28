مبيعات قياسية لـ"آي فون" تخيب توقعات المحللين

استقرت أرباح شركة "آبل" الأميركية خلال الربع المالي الأول المنتهي في ديسمبر الماضي عند 13.1 مليار دولار.

وقد نمت إيرادات الشركة الفصلية بخمسة في المئة إلى نحو ثمانية وخمسين مليار دولار، بدعم من مبيعات جهاز الـ"آي فون" التي وصلت إلى مستوى قياسي تاريخيا عند 51 مليون جهاز.

وبالرغم من المبيعات القياسية التي حققتها الشركة من هاتف آي فون، فإنها خيبت التوقعات التي قاربت 55 مليون جهاز.

وجاءت مبيعات الجهاز خلال موسم العطلات أقل من التوقعات أيضا.

وقد أوصى مجلس إدارة "آبل" بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.05 دولار للسهم.