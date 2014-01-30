تمديد مذكرة استحواذ موبايلي على "اتحاد عذيب" 3 أشهر

أعلنت شركة اتحاد عذيب "جو" وشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" عن تمديد أجل مذكرة التفاهم الموقعة في 20 أغسطس الماضي، والتي سيتم بموجبها استحواذ شركة "بيانات "التابعة لشركة موبايلي على حصة مسيطرة في شركة اتحاد عذيب لثلاثة أشهر قادمة.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين نشرا على موقع السوق المالية "تداول" إنه تم تمديد أجل نهاية المذكرة التي كانت محددة بيوم غد 30 يناير لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في 30 أبريل القادم، حتى يتم الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، بحسب "واس".

وتتضمن الموافقات النظامية موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإتمام المراجعات (التجارية والمالية والتقنية والقانونية) بالشكل المرض والكافي لشركة بيانات، وإبرام الأطراف لاتفاقيات نهائية فيما يتعلق بالعملية المقترحة، وعدم حصرية التعامل فيما بين أطراف مذكرة التفاهم فيما يخص العملية المقترحة.

وكان سهم شركة اتحاد عذيب "جو" قد شهد تداولات مكثفة أمس وأغلق على مكاسب بالنسبة القصوى عند 17.25 ريال.