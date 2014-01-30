"فيسبوك" تربح 523 مليون دولار خلال 3 أشهر

حققت "فيسبوك" أقوى نمو للإيرادات في عامين متجاوزة توقعات وول ستريت مع استمرار نمو قوي لمبيعات شركة الانترنت من إعلانات المحمول.

وقفز سهم فيسبوك 12%، إلى 59.98 دولار في التعاملات اللاحقة على الاغلاق الرسمي في بورصة نيويورك يوم الاربعاء.

وقالت أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل الاجتماعي إن "إيرادات إعلانات المحمول شكلت 53% من إجمالي إيرادات الاعلانات في الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 أو 1.24 مليار دولار مقارنة مع حصة بلغت 49%، في الربع الثالث".

وقالت "فيسبوك" إن لديها الآن 1.23 مليار مستخدم شهرياً، وإن 945 مليوناً يحصلون على الخدمة عبر الهواتف الذكية او اجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وارتفع إجمالي الايرادات في الربع الاخير من العام الماضي الى 2.585 مليار دولار مقارنة مع 1.585 مليار دلار في الفترة نفسها من 2012 ومتجاوزاً متوسط توقعات المحللين في استطلاع لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس البالغ 2.33 مليار دولار.

وسجلت فيسبوك أرباحا بلغت 523 مليون دولار في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2013 أو 20 سنتا للسهم مقارنة مع 64 مليون دولار أو 3 سنتات للسهم قبل عام.