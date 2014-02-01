شركة أميركية تشتري لعبة شهيرة بـ527 مليون دولار

تعتزم شركة "زنجا" الأمريكية للألعاب الالكترونية عبر الإنترنت، القيام ببعض التدابير لخفض تكاليفها المالية، ما جعلها تتخلى عن 15% من قواها العاملة، للاستحواذ على لعبة "ناتشورال موشن"، في صفقة بلغت قيمتها 527 مليون دولار، بهدف دخول قطاع الألعاب على الأجهزة المحمولة، الأمر الذي رفع أسهم الشركة 20% خلال الساعات القليلة الماضية.

وقامت الشركة بشراء اللعبة من تورستين ريل (41 عاماً)، وهو طالب سابق من جامعة أوكسفرد البريطانية في تخصص علم الحيوان، وقام بتأسيس كل من ألعاب "نينجا" و"سباق السيارات" عام 2001، التي وفرت 260 وظيفة، عبر مكاتبها في كل من أوكسفورد لندن، برايتون، وسان فرانسيسكو، بحسب صحيفة "التليغراف" البرطانية.

وعرفت شركة "زينجا" بنضالها المستمر للبقاء كشركة مساهمة عامة، ونجاحها بطرح لعبة "فارم فاللي" الشهيرة التي أكسبت الشركة مزيجاً من الربحية في النقد والأسهم.

وقال دون ماتريك، الرئيس التنفيذي لـ"زينجا": "قامت الشركة باتخاذ إجراءات جديدة في طور إعادة الهيكلة للشركة، والتي طالما نجحت في السابق في الهيمنة على ألعاب الشبكة الاجتماعية في "فيسبوك" من خلال لعبية "فارم فالي"، إلا أنها تحاول الآن الدخول بقوة مع سوق الألعاب في الأجهزة المحمولة من خلال الاستحواذ على "ناتشورال موشن".

وأضاف أن الشركة تؤمن بأن القرار يأتي في الوقت المناسب من حيث جاهزية الشركة للدخول في سوق الألعاب المحمولة والتوسع في القطاع بشكل أكبر. وأشار إلى أن خطط التوسع وتزويد الشركة بأحدث أدوات التكنولوجيا تسرع قدرة الشركة على طرح المزيد من الألعاب المميزة للمستخدمين.

يشار إلى أن إيرادات "زنجا" انخفضت إلى 176 مليون دولار من 311.16 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر مقارنة مع العام الماضي من نفس الفترة.