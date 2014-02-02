"أرابتك" تعتزم طرح شركاتها التابعة للاكتتاب إقليميا

قالت شركة أرابتك القابضة للبناء، الإماراتية ومقرها دبي، إنها ستبني 37 برجا بقيمة 22.44 مليار درهم، بما يعادل 6.1 مليار دولار، في أبوظبي ودبي لحساب صندوق آبار للاستثمار الحكومي بأبوظبي.

وقد انعكس نبأ فوز أرابتك بأكبر عقد في تاريخها على أداء سهم الشركة في بورصة دبي حيث فاقت مكاسبه الـ6%، في مطلع التداولات ليصل إلى 4.55 درهماً.

ويشمل العقد بناء 12 برجا متعدد الاستعمالات، و14 برجا سكنيا، بالإضافة إلى 6 شقق فندقية و4 فناق في دبي، ومن المتوقع استكمال المشاريع قبل عام 2020.

وفي بيان نشر على موقع سوق دبي المالية اليوم الأحد نقلت أرابتك أيضا عن خادم القبيسي رئيس شركة آبار قوله ان ابار سيسند لأرابتك كل أعمال البناء في محفظته للعقارات في شتى أنحاء العالم والتي يبلغ حجمها 20 مليار دولار.

وفي سياق متصل كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك حسن إسميك عن خططها لطرح شركاتها التابعة في الخارج للاكتتاب العام في البورصات الإقليمية والعالمية بدءاً من العام المقبل.

ورجح إسميك البدء بطرح شركتها التابعة بالسعودية أو قطر أو الكويت أو بغداد أو الأردن، وفقا لما ذكرته صحيفة MEADكما بين أن أرابتك ستحتفظ بحصص مسيطرة في هذه الشركات في حال اندماجها مع شركات محلية، مؤكدا أن عدد من الشركات العالمية أعربت عن رغبتها في الإندماج مع أرابتك.