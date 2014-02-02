موبايلي: تحديات تواجه الاستحواذ على حصة باتحاد عذيب

قالت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، إن وحدتها التابعة "بيانات" تواجه تحديات في هيكلة العملية المقترحة للاستحواذ على حصة في "اتحاد عذيب" والتي تتمثل في إيجاد النظام التشغيلي الأمثل ومحاولة ملاءمة البنية التحتية القائمة له، ومن ثم تحديد الموارد المالية المطلوبة لمواجهة متطلبات التشغيل.

وأضافت "موبايلي" في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن هذه التحديات هي التي دفعت إلى تمديد تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم لـ90 يوماً إضافية.

وقالت الشركة إنه "في حال تم إيجاد حلول مرضية لشركة بيانات للتحديات المذكورة، فسيتم عندئذ مخاطبة الجهات التنظيمية المعنية، بما فيها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لأخذ موافقتها على العملية المقترحة وهيكلتها".