"كيبكو" تستكمل تسعير سندات بـ500 مليون دولار

قالت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" أمس إنها استكملت بنجاح تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان نقلته "رويترز" أن الإصدار حظي بطلب كبير من المستثمرين عند إطلاقه، حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار ست مرات، جاذبا 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وأضاف البيان أن "الطلب القوي على السندات أتاح لشركة المشاريع تسعيره عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 80.‏4%".

وتمكنت شركة المشاريع في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابي من المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد وجمع 500 مليون دولار في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.