"الطيار" توصي بزيادة رأسمالها 25% لـ1.5 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر في اجتماعه يوم أمس الأحد بزيادة رأس مال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، بنسبة 25% ستتم من خلال رسملة 300 مليون ريال من الأرباح المبقاة، فيما أقر توزيع 240 مليون ريال على المساهمين كأرباح عن النصف الثاني من العام الماضي 2013م.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنه بموجب الزيادة في رأس المال سيزيد عدد أسهم الشركة إلى 150 مليون سهم، من 120 مليون سهم، مشيرة إلى أن أحقية أسهم المنحة ستكون لحاملي الأسهم المسجلين بسجلات الشركة لدى "تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، وأنها تهدف من ذلك إلى دعم توسعاتها المستقبلية.

وقالت أنها ستتخذ كافة الإجراءات للحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة ،مبينة أنه في حالة وجود كسور أسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سيتم تجميعها في محفظة واحدة وبيعها بالسوق وتحويل قيمتها لحساب المساهم مؤسسة الطيار الخيرية بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية.

وأفادت الشركة أن الأرباح التي ستوزع على المساهمين تبلغ 240 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم تمثل 20% من القيمة الأسمية للسهم وأن أحقيتها ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم الخميس القادم.