"دريك" تفوز بتوسعة مول الإمارات بـ110 ملايين درهم

فازت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، بعقد قيمته 110 ملايين درهم إماراتي لتنفيذ الأعمال الميكانيكيّة والكهربائيّة والصحيّة لمشروع توسعة "مول الإمارات" في دبي.

وتمت ترسية المشروع من قبل شركة "خان صاحب" للهندسة المدنية بوصفها المقاول الرئيسي للمشروع.

وبموجب أحكام العقد، ستقوم "دريك آند سكل إنترناشيونال" بتركيب واختبار الأعمال الميكانيكيّة والكهربائيّة والصحيّة للمركز التجاري الرائد، وذلك بحلول العام 2015.

وأعلن "مول الإمارات" عن خطة تطوير متعددة المراحل بتكلفة تبلغ مليار درهم تحمل مسمى مشروع "التطوير 2015".

وبدأت بالفعل أعمال المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء متاجر ومطاعم ومرافق ترفيهية وردهة مخصصة للأزياء العصرية، إلى جانب تخصيص منطقة ألعاب رياضية وتطوير دور السينما وزيادة عددها.

ويعد "مول الإمارات" من أكثر مراكز التسوق ربحية في الشرق الأوسط من حيث المبيعات للقدم المربع الواحد، كما صنف في المركز السابع عالمياً بحسب "المجلس الدولي لمراكز التسوق".