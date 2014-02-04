"آركابيتا" تبيع "فاريل" للحفارات بـ740 مليون دولار

كشفت "آركابيتا" لإدارة الاستثمار، والتي تتخذ من البحرين مقراً لها يوم أمس الاثنين، عن توقيع اتفاقية لبيع شركة فاريل إنترناشونال أنرجي سيرفسز إنك، إحدى أكبر الشركات الصانعة لرؤوس الحفارات المستخدمة في قطاعات النفط والغاز والتعدين والصناعة، إلى ساندفيك أيه بي السويدية في صفقة بلغت قيمتها 740 مليون دولار.

وأشارت الشركة في تصريح لها أن إغلاق الصفقة مشروط بالحصول على الموافقات النظامية واستكمال بعض دراسات العناية الواجبة للبيئية، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

ومن المرجح أن يتم إنجاز صفقة البيع خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014. وصرح كيفن كيو، مدير الإدارة المشرفة على الاستثمار في فاريل بآركابيتا "أن فاريل قد استمرت في توسعة عملياتها.

وأضاف عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لآركابيتا "لقد عمل فريق آركابيتا بالتنسيق الوثيق مع إدارة فاريل على وضع وتنفيذ استراتيجية عززت ريادة الشركة في السوق، ونحن سعداء بهذه النتيجة، ونواصل تركيزنا على تعظيم قيمة محفظة آركابيتا الاستثمارية وإبرام صفقات تخارج ناجحة تحقق أقصى العوائد لمستثمرينا".