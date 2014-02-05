الكويت وإيطاليا تؤسسان شركة بـ500 مليون يورو

أعربت الكويت وإيطاليا عن ارتياحهما لتوصل الهيئة العامة للاستثمار بالكويت والصندوق الإستراتيجي الإيطالي إلى المراحل النهائية للتوقيع على اتفاق يقضي بمشاركة الهيئة بمبلغ 500 مليون يورو لتأسيس شركة استثمارية بين الجانبين.

وذكر الجانبان في إعلان مشترك عقب جلسة مباحثات رسمية عقدت في الكويت أمس بين رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك ونظيره الإيطالي انريكو ليتا أن الصندوق الإستراتيجي الإيطالي ستكون له نسبة 80%، من الشركة الاستثمارية، بينما سيكون للهيئة العامة للاستثمار نسبة 20%، من الشركة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ومن المتوقع أن يجري توقيع الاتفاق بصيغته النهائية الشهر المقبل بعد الانتهاء من بحث النقاط المتعلقة بمسائل التقييم.

كما بحث رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في الكويت أمس أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والمهمة، لا سيما زيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع خطة التنمية في دولة الكويت في ظل اهتمام الجانب الإيطالي بالدخول إلى السوق الكويتية.