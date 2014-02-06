طرح الكمبيوتر الخارق "واتسون" من أنظمة "آي بي إم"

بدأت شركة "آي بي إم" اليوم طرح نظام الكمبيوتر الخارق "واتسون" في أنحاء إفريقيا، قائلة إنه سيساعد على تذليل عقبات أمام تنمية القارة في مجالات شتى، من بينها التشخيص الطبي وجمع البيانات الاقتصادية وبحوث التجارة الإلكترونية.

وقالت الشركة التي تعد الأكبر في خدمات التكنولوجيا إن المشروع الذي أطلقت عليه اسم "لوسي" سيستغرق عشر سنوات، ويكلف 100 مليون دولار، واستوحت اسمه من أقدم حفرية بشرية عثر عليها المكتشفون بشرق إفريقيا.

وقالت جيني روميتي، الرئيسة التنفيذية للشركة "أعتقد أن المشروع سيبدأ حقبة جديدة من الابتكار لرواد الأعمال هنا".

وتابعت "يجب تطوير جمع البيانات، فهو الذي سيحدد الفائزين والخاسرين في كل القطاعات".

وأشارت روميتي إلى المغرب كمثال وكيف استخدم عمليات متطورة لجمع البيانات في مجال "الزراعة الذكية" لتحسين زراعة المحاصيل من خلال التنبؤ بالطقس ومستوى الطلب والآفات.

ويستخدم نظام "واتسون" الذكاء الصناعي الذي يستطيع تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة، ويفهم لغة البشر بالقدر الكافي لإجراء محادثات متقدمة. وتفوق "واتسون" على المشاركين في برنامج المسابقات التلفزيوني "جيبردي" عام 2011.

ولم تفلح "آي بي إم" حتى الآن في تحقيق نمو كبير في الإيرادات من ذلك النظام الذي حقق للشركة 100 مليون دولار فقط على مدى ثلاث سنوات في ظل انخفاض الإيرادات بوجه عام.