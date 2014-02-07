أياتا: 5% ارتفاع حركة النقل الجوي في 2013

المصدر: جنيف ـ فرانس برس

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" إن حركة النقل الجوي للركاب في العالم ارتفعت بنسبة 5.2% في 2013 مقارنة مع 2012، في نسبة تشبه في المعدل العقود الثلاثة الماضية.

وذكر المدير العام لاياتا توني تايلر: "سجلنا نموا كبيرا في حركة الطلب في 2013 في بيئة اقتصادية صعبة جدا"، مذكرا بأن الطيران التجاري يحتفل هذه السنة بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وبلغ معدل ملء مقاعد الطائرات 79.5% بزيادة 0.4 نقطة، وارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 4.8%.

وتحسنت حركة نقل الركاب على الخطوط الداخلية بنسبة 4.9% وعلى الخطوط الدولية بنسبة 5.4%.

وسجلت أعلى نسبة نمو لدى شركات الشرق الاوسط (+11.4 %) وآسيا - المحيط الهادىء (+7.1%) واميركا اللاتينية (+6.3%) وافريقيا (5.2%).

أما النمو الاضعف فسجل في أميركا الشمالية (+2.3%) وأوروبا (+3.8%).

وبشأن أوروبا، فإن حركة تنقل الركاب تشير الى بطء في نموها مقارنة بعام 2012 عندما ارتفعت بنسبة 5.3%.