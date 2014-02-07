67 مليون حساب "وهمي" في قلب موقع فيسبوك

ذكر تقرير لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هنالك أكثر من 67 مليون حساب وهمي على أقل تقدير.

وكشف تقرير الشركة السنوي للجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية عن عام 2013 الماضي عن أن نسبة الحسابات الوهمية في شبكتها الاجتماعية قد تراوحت بين 5.5% و11.2% من إجمالي الحسابات المسجلة على موقعها مع نهاية العام الماضي.

وتؤكد تلك التوقعات وجود نحو 67.6 مليون حساب وهمي على الأقل بالشبكة الاجتماعية، وقد يصل عدد الحسابات الوهمية إلى نحو 137.7 مليون حساب إذا صحت أقصى توقعات "فيسبوك".

ووفق ما توقعت فيسبوك فإن عدد الحسابات الشخصية المكررة تراوح بين ما يقرب من 52.9 مليون حساب و97.1 مليون حساب خلال عام 2013.

وكانت شركة فيسبوك أعلنت في الشهر الماضي عن أن عدد مستخدمي شبكتها الاجتماعية النشطين شهريًا قد وصل إلى 1.23 مليار مستخدم منهم 945 مليون مستخدم عبر الأجهزة النقالة.