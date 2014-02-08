43 مليون دولار خسائر "جيت" الهندية في 3 أشهر

أعلنت شركة "جيت إيرويز"، ثاني أكبر شركة للخطوط الجوية في الهند من حيث الحصة السوقية، أنها منيت برابع خسارة فصلية على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ارتفاع أسعار الوقود والضرائب ومنافسة حامية تحد من ارتفاع أسعار التذاكر.

وباعت "جيت" العام الماضي حصة تبلغ 24% للاتحاد للطيران الإماراتية في أول اتفاق يشهده القطاع بعدما خففت الحكومة القيود على الاستثمار الأجنبي فيه.

وقالت الشركة إنها منيت بخسائر صافية 2.68 مليار روبية (43 مليون دولار) في الربع الثالث من العام حتى نهاية ديسمبر. وكانت الشركة حققت ربحاً 850 مليون روبية في الربع المقابل من العام السابق.

وكان مركز الطيران في آسيا والمحيط الهادي، وهو مؤسسة استشارية، قد توقع أن تتكبد الشركة خسارة بين 60 و80 مليون دولار في الربع الثالث، بعدما أعلنت خسائر قياسية 143 مليون دولار في الربع الثاني.