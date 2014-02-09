"أرابتك" الإماراتية تقرر تأسيس 5 شركات جديدة

قرر مجلس إدارة شركة "أرابتك القابضة" تأسيس 5 شركات جديدة في خطوة توسعية جديدة، تعتبر الأولى بعد الفوز بأكبر عقد في تاريخها من شركة آبار الإماراتية وقيمته 22.4 مليار درهم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالية صباح اليوم إن مجلس الإدارة وافق على إنشاء شركة "أرابتك لاستثمارات البنية التحتية" التي ستقوم بالاستثمار خارج دولة الإمارات في مشاريع البنية التحتية والقطارات والمطارات ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل والأنشطة التابعة لها.

كما سيتم تأسيس شركة "أرابتك الوطنية" للاستثمار داخل دولة الإمارات في مشاريع البنية التحتية والمطارات والطاقة والمياه ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل والأنشطة المرتبطة بذلك، بالإضافة لتأسيس شركة "أرابتك لاستثمارات الطاقة والمياه" التي ستقوم بالاستثمار خارج الإمارات في مشاريع ومحطات الكهرباء والطاقة والمياه والأنشطة التابعة لها.

أما الشركة الرابعة التي ستؤسسها أرابتك فهي "أرابتك كابيتال" في مركز دبي المالي العالمي والتي ستقوم بتقديم الخدمات المالية وخدمات الطرح العام للشركة وشركاتها ضمن المجموعة أو أي شركة خارج المجموعة، كما ستقوم بتقديم خدمات الاستثمارات العالمية.

كما وافق مجلس إدارة أرابتك على تأسيس شركة أرابتك للاستثمارات العقارية والصناعية في مصر.

وقالت شركة أرابتك في بيانها إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد التوطين في بعض المناصب القيادية والعليا في الشركة وفي شركاتها التابعة، بالإضافة لاعتماد ميزانية خاصة للتوطين تماشياً مع رغبة الشركة في استقطاب الشباب الإماراتي.