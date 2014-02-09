شركة أرامكو تعيد طرح عقود مصفاة رأس تنورة منتصف 2014

تعتزم شركة أرامكو السعودية إعادة طرح عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء لمشروع تأهيل مصفاة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية منتصف العام الحالي 2014م بتكلفة تصل إلى 11.25 مليار ريال، وذلك بهدف رفع قدرة مرافق المصفاة الحالية.

وتستهدف أرامكو تأهيل المصفاة لتكون قادرة على إنتاج مزيد من المواد بالبترولية المكررة، وإضافة وحدات تتمكن من إنتاج المواد البتروكيماوية في إطار سياسية الشركة لرفع طاقة المملكة من المواد البترولية المكررة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بحسب "الرياض" السعودية.

وأشارت مصادر بترولية مطلعة الى ان هذه العقود كان من المقرر ترسيتها خلال العام الماضي 2013م إلا ان أرامكو رأت التريث وإعادة دراسة المشروع بهدف التقليل من التكاليف في حزمة هذه العقود التي وجدت تهافتا كبيراً من قبل الشركات المتخصصة نظرا للسمعة العالية التي تحظى بها ارامكو السعودية ولأهميتها في النفوذ الى مشاريع أرامكو المتنامية.

ونقلت "ميد" عن أحد المقاولين قوله بأن العقود كانت متوقعة خلال العام الماضي إلا أن ارامكو أجلت الطرح وربما ترى النور منتصف العام الحالي وهي عقود ذات قيمة مضافة الى المشاريع البترولية السعودية التي يلاحظ توسعها في السنوات الماضية بصورة كبيرة.

وتعتبر مصفاة رأس تنورة وهي أول مصفاة في المملكة لتكرير الزيت وأكبر مصفاة بالشرق الاوسط بطاقة إنتاجية تصل إلى 550 ألف برميل يوميا، وتلبي 31% من الطلب المحلي على المنتجات المكررة ومنتجات سوائل الغاز الطبيعي، مما يجعلها عنصرًا أساسًا في اقتصاد المملكة. فقد بدأت إنتاجها في عام 1941م كمصفاة تعمل بطريقة القطف بغرض تجزئة الزيت الخام بمعدل 3000 برميل في اليوم، وتضاعفت طاقتها الانتاجية لأكثر من 183 ضعفا منذ إنشائها. ومن المتوقع أن يضاف الى المصفاة خلال مشروع إعادة التأهيل مرافق لإنتاج المواد البتروكيماوية وإنتاج العطريات مثل براكسولين والنافتا كم سيتم خفض نسبة الكبريت في المنتجات الحالية.