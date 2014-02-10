فوز ائتلاف "إيفيكو" بالأعمال الكهربائية لمطار أبوظبي

فاز ائتلاف شركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية، "إيفيكو" الذي يضم كلا من "أرابتك القابضة" و"بي كيه جلف" و"تشاينا استيت" بعقد تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لمبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي الدولي.

ويجهز المطار البالغة مساحته 700 ألف متر مربع، ويضم 165 كاونترا و48 جهازا للخدمة الذاتية، من أجل استيعاب 30 مليون مسافر سنويا.

ومنح عقد أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة، بقيمة 878 مليون درهم إلى ائتلاف "إيفيكو" التي أصبحت مملوكة بالكامل لـ "أرابتك" منذ أكتوبر الماضي، بحسب إفصاح للشركة على موقع سوق دبي المالي.

ومن المقرر زيادة رأسمال "إيفيكو" إلى 500 مليون درهم، من أجل تطوير أعمالها والاستثمار في المزيد من المعدات والآلات.