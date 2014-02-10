عقود بـ166 مليون درهم لوحدة دريك آند سكل في أوروبا

فازت شركة "باسافانت-رويديجر المحدودة"، الألمانية التابعة لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" بثلاثة عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 166 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 33.4 مليون يورو لتطوير سلسلة من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي في كلّ من رومانيا والبوسنة والهرسك وتركيا.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن العقود الأخيرة تأتي كخطوة هامة لترسيخ مكانة الشركة ضمن قطاع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي في أوروبا.

وبموجب أحكام العقد الموقع في رومانيا، ستتولى "باسافانت-رويديجر" مسؤولية تنفيذ أعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية وتطبيق "التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات"، واختبار عمليات تجديد وتوسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينتي سينايا وبريزا ومحطات معالجة مياه الشرب في مدينتي سينايا وكومارنيك والتي يتوقع أن تُستَكمل بحلول العام 2015.

ويتمحور نطاق عمل "باسافانت-رويديجر" في البوسنة والهرسك حول تجديد وتطوير "محطة سراييفو لمعالجة مياه الصرف الصحي" في بوتيلا على أن يتم تسليم المشروع كاملاً بحلول العام 2016.

وتواصل "باسافانت-رويديجر" تحقيق نمو لافت في تركيا، حيث ستعمل على تنفيذ عقد جديد يقوم على توفير خدمات "الهندسة والتوريد والإنشاء" (EPC) لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وأنابيب جمع مياه الصرف الصحي في مدينة أديامان.

واستحوذت "دريك آند سكل انترناشيونال" في عام 2009 على شركة "باسافانت-رويديجر المحدودة" بهدف الارتقاء بقدراتها في مجال معالجة المياه وقطاع الصرف الصحي في المنطقة.